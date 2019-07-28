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Национальный театр оперы и балета Республики Молдова

Точный прогноз погоды в Молдове: будет невыносимо жарко

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (762)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется в среднем от +15 до +20 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени от +29 до +34 градусов. 

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До 30 июля продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. В указанный период на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33, +34 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

На следующей неделе по всей республике будет так же жарко. В ночные часы температура воздуха не изменится. Днем 29 июля сохранится аналогичная погода, что и накануне, а в последующие дни показатели будут понижаться в среднем на 1 градус по Цельсию.

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Лишь к концу рабочей пятидневки днем показатели снизятся до +24, +29 градусов. Осадки на юге и в центральных районах могут пройти 1 августа.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 28 июля отмечают память Кирика и Иулитты (Улиты). Именно они пострадали за веру во время гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III-IV веках. 

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© Sputnik / Вадим Русу
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День 28 июля также связывали с личностью князя Владимира, которого в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко. А если учесть, что, согласно народным верованиям, солнце в этот день светит особенно ярко, то неудивительно, что именно сейчас, 28 июля, вспоминают о князе и крещении Руси.

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Раньше говорили, если 28 июля устанавливается солнечная погода, это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье.

Женщины в старину отмечали день Матушки Улиты, и им полагалось хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить в этот день, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила. Говорили, что жатва – это не к добру.

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Тема:
Погода в Молдове (762)

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