Сегодня в парламенте определят кандидата на должность главы НАЦ

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Сегодня в парламенте депутатам предстоит определить кандидатуру на должность главы Национального антикоррупционного центра. Об этом сообщается на официальном сайте Парламента РМ.

Утром в понедельник на заседании комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету будет проведен конкурс по отбору кандидатов на пост главы ведомства.

В конкурсе участвуют девять претендентов: Вячеслав Гуцан, Виталие Моисей, Дорин Горя, Кристина Цэрнэ, Сава Маймеску, Руслан Флоча, Георге Маковей, Виталие Веребчану и Александру Карманович.

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С документами, которые представили кандидаты, можно ознакомиться на сайте парламента.

Ранее срок подачи документов на конкурс по замещению должности директора Национального антикоррупционного центра (CNA) был продлен. Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Сергей Литвиненко.

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Для участия в отборе претенденты должны отправить по почте или email заявку на участие в конкурсе и пакет документов, в том числе эссе с рассказом о том, почему именно они должны занять этот пост, заполненный формуляр заявки; копии дипломов и сертификатов об окончании курсов профессиональной подготовки; справку о несудимости; две декларации об ответственности и три рекомендательных письма.

Кроме того, от кандидатов ожидают представления концепции развития Национального центра по борьбе с коррупцией.

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