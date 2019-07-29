В сквере имени Георге Кошбук приостановили работы по реконструкции

После обращения общественных организаций и после заявлений экспертов в пресс-центре Sputnik Молдова, молдавские власти решили приостановить реконструкцию сквера.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишиневе приостановили реконструкцию сквера Георге Кошбук. Об этом корреспонденту Sputnik заявил председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий Арион.

Строительные работы заблокировали по решению Государственной инспекции по охране окружающей среды Молдовы, после того, как властям была направлена петиция от организации Viitorul Verde.

Речь идет о сквере Георге Кошбук в центральной части города, относящейся к сектору Рышкановка. На информационном панно, установленном на месте работ, указано, что реконструкция проводится при участии и поддержке немецких партнеров – города Мангейм и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Государственная проверка установила следующее:

"Проект по реконструкции сквера не включал в себя результаты проверки государственной экологической экспертизы и дендрологического проекта, как это должно быть согласно закону № 591 о зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов. Исходя из этих фактов, несмотря на важность этого объекта, его категории и источников финансирования, дальнейшее строительные работы не могут продолжаться, пока не исправят все недостатки проекта", - говорится в решении Инспекции по охране окружающей среды.

© Photo : Дмитрий Арион Решение Инспекции по охране окружающей среды (1)

Также в этом документы подтвердили факт необоснованной и незаконной вырубки 12 деревьев.

© Photo : Дмитрий Арион Решение Инспекции по охране окружающей среды (2)

Стоит отметить, что эту проблему подробно обсуждалась в пресс-центре Sputnik Молдова. Приглашенные эксперты эколог Дмитрий Арион и муниципальный советник Ион Штефэницэ пришли именно к тому, что работы нужно приостановить.

Они перечислили те же самые недостатки, которые позже были указаны в отчете: отсутствие дендрологического проекта, результатов экологической экспертизы и общественных слушаний по проекту, вырубка деревьев в сквере и другое.

Эти факты были указаны и в петиции, направленной в местные органы власти организацией Viitorul Verde.

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