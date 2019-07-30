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Заседание Парламента

Парламент одобрил кандидатуру врио генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Генпрокурор Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Депутаты парламента на заседании во вторник 78 голосами одобрили кандидатуру действующего замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу на должность врио генпрокурора.

Dumitru Robu
© Photo: Captură ecran / Rlive
Дмитрий Робу, и.о. генерального прокурора Молдовы

Ранее Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны депутаты. Генпрокурор Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля.

Во вторник парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету назвала Робу победителем конкурса на занятие поста врио генерального прокурора.

Его кандидатура должна быть представлена президенту республики Игорю Додону на утверждение.

Робу представлял сторону обвинения в уголовных делах по обвинению в коррупции чиновников мэрии Кишинева. Среди них бывший градоначальник Дорин Киртоакэ и экс-вице-мэр Нистор Грозаву.

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