Парламент одобрил кандидатуру врио генпрокурора

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Депутаты парламента на заседании во вторник 78 голосами одобрили кандидатуру действующего замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу на должность врио генпрокурора.
Ранее Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны депутаты. Генпрокурор Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля.
Во вторник парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету назвала Робу победителем конкурса на занятие поста врио генерального прокурора.
Его кандидатура должна быть представлена президенту республики Игорю Додону на утверждение.
Робу представлял сторону обвинения в уголовных делах по обвинению в коррупции чиновников мэрии Кишинева. Среди них бывший градоначальник Дорин Киртоакэ и экс-вице-мэр Нистор Грозаву.
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