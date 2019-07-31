КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Стало известно решение ВСП относительно кандидатуры врио генпрокурора. Высший совет прокуроров (ВСП) позитивно оценил предложение парламента выдвинуть Дмитрия Робу на пост врио генпрокурора.

Во вторник парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету назвала Робу победителем конкурса на занятие поста врио генерального прокурора.

Его кандидатура должна быть представлена президенту республики Игорю Додону на утверждение.

Робу представлял сторону обвинения в уголовных делах по обвинению в коррупции чиновников мэрии Кишинева. Среди них бывший градоначальник Дорин Киртоакэ и экс-вице-мэр Нистор Грозаву.

Решение парламента о выдвижении Робу на должность и.о. генпрокурора было принято накануне голосами 78 депутатов, в том числе от фракции Демократической партии. Кандидатуру Робу поддержала юридическая комиссия парламента.

Главной задачей временно исполняющего обязанности генерального прокурора станет обеспечение нормальной работы ведомства в соответствии с демократическими стандартами и ожиданиями граждан страны. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Я выразил надежду на то, что исполняющий обязанности генерального прокурора будет строго соблюдать законы и Конституцию Молдовы, вернет доверие к ведомству, обеспечит расследование преступлений, совершенных предыдущей властью", - заявил президент.

В ходе встречи с Робу Додон подчеркнул, что общество ждет расследования дел о мошенничестве в банковском секторе и краже миллиарда, узурпации государственной власти в июне текущего года, незаконных схем, созданных в разных секторах экономики страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK