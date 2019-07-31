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Dumitru Robu

Стало известно решение ВСП относительно кандидатуры врио генпрокурора

© Photo: Captură ecran / Rlive
В Молдове
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Тема:
Молдова после политического кризиса (77)
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Высший совет прокуроров (ВСП) позитивно оценил предложение парламента выдвинуть Дмитрия Робу на пост врио генпрокурора.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Стало известно решение ВСП относительно кандидатуры врио генпрокурора. Высший совет прокуроров (ВСП) позитивно оценил предложение парламента выдвинуть Дмитрия Робу на пост врио генпрокурора. 

Думитру Робу
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон назвал главные задачи для врио генерального прокурора

Во вторник парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету назвала Робу победителем конкурса на занятие поста врио генерального прокурора.

Его кандидатура должна быть представлена президенту республики Игорю Додону на утверждение.

Робу представлял сторону обвинения в уголовных делах по обвинению в коррупции чиновников мэрии Кишинева. Среди них бывший градоначальник Дорин Киртоакэ и экс-вице-мэр Нистор Грозаву.

Решение парламента о выдвижении Робу на должность и.о. генпрокурора было принято накануне голосами 78 депутатов, в том числе от фракции Демократической партии. Кандидатуру Робу поддержала юридическая комиссия парламента.  

Илан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Главной задачей временно исполняющего обязанности генерального прокурора станет обеспечение нормальной работы ведомства в соответствии с демократическими стандартами и ожиданиями граждан страны. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон. 

"Я выразил надежду на то, что исполняющий обязанности генерального прокурора будет строго соблюдать законы и Конституцию Молдовы, вернет доверие к ведомству, обеспечит расследование преступлений, совершенных предыдущей властью", - заявил президент. 

В ходе встречи с Робу Додон подчеркнул, что общество ждет расследования дел о мошенничестве в банковском секторе и краже миллиарда, узурпации государственной власти в июне текущего года, незаконных схем, созданных в разных секторах экономики страны.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (77)


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