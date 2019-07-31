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Думитру Робу

Декрет подписан: президент утвердил Дмитрия Робу врио генпрокурора Молдовы

© Photo: Facebook / Dodon Igor
В Молдове
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Глава государства Игорь Додон подписал декрет о назначении Дмитрия Робу врио генпрокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении Думитру Робу временно исполняющим обязанности генерального прокурора страны. В среду глава государства представил его сотрудникам Генпрокуратуры.

"Впервые нахожусь в обновленном здании Генеральной прокуратуры, - отметил Додон. 

Dumitru Robu
© Photo: Captură ecran / Rlive
Стало известно решение ВСП относительно кандидатуры врио генпрокурора

Президент добавил, что вместе с партнерами по коалиции в парламенте и правительстве будет проведена глубокая реформа прокуратуры. Также глава государства подчеркнул, что в системе должны остаться только профессионалы и неподкупные люди.

Решение парламента о выдвижении Робу на должность и.о. генпрокурора было принято накануне голосами 78 депутатов, в том числе от фракции Демократической партии. До этого кандидатуру Робу поддержала юридическая комиссия парламента.

Ранее Додон заявлял, что главной задачей временно исполняющего обязанности генерального прокурора станет обеспечение нормальной работы ведомства в соответствии с демократическими стандартами и ожиданиями граждан страны.

В ходе встречи с Робу глава государства подчеркнул, что общество ждет расследования дел о мошенничестве в банковском секторе и краже миллиарда, узурпации государственной власти в июне текущего года, незаконных схем, созданных в разных секторах экономики страны.

Как Генпрокуратура осталась без руководителя

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров. 

Думитру Робу
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон назвал главные задачи для врио генерального прокурора

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Поправки в закон

Депутаты 19 июля утвердили в окончательном чтении изменения в законодательство, предусматривающие, что президент Молдовы отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора Молдовы. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП). 

Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством.

Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

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