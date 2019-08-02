Кунев: рекомендации МВФ приняли без диалога с бизнесом

Самое страшное для бизнес-сообщества – это отсутствие диалога с властями, считает президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Вячеслав Кунев.

Молдавский бизнес оказался не готов к тому, что новая налоговая политика будет проведена без предварительных консультаций с представителями бизнес-сообщества. Об этом заявил Кунев на заседании клуба экономической прессы.

"В один прекрасный момент мы узнаем новости о том, что с МВФ договорились. С бизнесом, с отраслевыми ассоциациями никто ни о чем не говорил. Мы вдруг поняли, что нас могут просто поставить перед фактом: мы приняли такое решение", - сказал президент блокчейн-ассоциации Молдовы.

По словам Кунева, есть законы, которые говорят о том, что в случае принятия регуляторных мер, есть процедура, которая предусматривает обязательное взаимодействие с бизнес-сообществом, обязательная оценка того, что может произойти.

"Когда нет диалога, мы не понимаем, что происходит. Как можно инвестировать в страну, где тебя просто могут поставить перед фактом: мы договорились с МВФ о таких условиях?", - недоумевает Кунев.

Эксперт привел такой пример: есть планы строительства здания в Кишиневе, где будут работать около 1000 программистов. Это уникальное для Молдовы производство. Теперь компания, которая вложилась в создание этого предприятия, в растерянности: налогообложение, под которое создавалось 1000 рабочих мест, может поменяться в любой момент.

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"Мы не понимаем, почему с нами не было диалога. Когда речь шла о повышении налогов, это аргументировалось тем, что предыдущее правительство резко увеличило бюджетные расходы без соответствующего покрытия. Теперь выясняется, что заплатить за эту непопулярную реформу должен бизнес", - заявил Кунев.

Эксперт также добавил, что прежде всего следовало проконсультироваться с представителями тех отраслей, которые вносят наибольший вклад в ВВП: торговля, строительство, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, IT.

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