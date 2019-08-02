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Коалиция не распадется из-за местных выборов - мнение эксперта

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Молдова после политического кризиса (80)
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В молдавском обществе имеет место определенная надежда на перезагрузку, считает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Коалиция ПСРМ и блока ACUM не распадется из-за выборов, считает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Эта коалиция была создана при участии внешних партнеров, именно они оказывают определяющее влияние на обе части этой коалиции, поэтому нарушить "красные линии" будет довольно трудно", - считает эксперт, которого цитирует РИА Новости.

Также в молдавском обществе имеет место определенная надежда на перезагрузку, отметил он. Все это разрушить в течение первых месяцев будет трудно и может обернуться в итоге против тех, кто затеял это, добавил Гущин.

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© Photo: Moldova24
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"Безусловно, внутри этой коалиции мина замедленного действия есть, и реальные рычаги управления находятся у ACUM. Реальное влияние у премьер-министра, министра внутренних дел. Хотя там тоже есть свои противоречия. Но все-таки в ближайшее время, если эта политическая война и начнется, то она будет нарастать постепенно, а не одномоментно. Не будет такого, что вот выборы мэра Кишинева и коалиция рухнула", - подчеркнул он.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (80)

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Теги:
Молдова, общество


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