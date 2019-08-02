Коалиция не распадется из-за местных выборов - мнение эксперта

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Коалиция ПСРМ и блока ACUM не распадется из-за выборов, считает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин.

"Эта коалиция была создана при участии внешних партнеров, именно они оказывают определяющее влияние на обе части этой коалиции, поэтому нарушить "красные линии" будет довольно трудно", - считает эксперт, которого цитирует РИА Новости.

Также в молдавском обществе имеет место определенная надежда на перезагрузку, отметил он. Все это разрушить в течение первых месяцев будет трудно и может обернуться в итоге против тех, кто затеял это, добавил Гущин.

"Безусловно, внутри этой коалиции мина замедленного действия есть, и реальные рычаги управления находятся у ACUM. Реальное влияние у премьер-министра, министра внутренних дел. Хотя там тоже есть свои противоречия. Но все-таки в ближайшее время, если эта политическая война и начнется, то она будет нарастать постепенно, а не одномоментно. Не будет такого, что вот выборы мэра Кишинева и коалиция рухнула", - подчеркнул он.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK