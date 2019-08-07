Гурбуля: дело об узурпации власти следовало открыть давно

Бывший генпрокурор Молдовы Валерий Гурбуля объяснил, почему уголовное дело по факту узурпации власти надо было открыть раньше, а также прокомментировал действия демократов, считающих спорным решение Думитру Робу.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Открыть уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове надо было не позднее 10 июня. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik бывший Генеральный прокурор страны Валерий Гурбуля.

Разные решение Генпрокуратуры

Министр внутренних Андрей Нэстасе ранее потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах".

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы ошибки фактические и правовые при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший молдавский премьер Павел Филип заявил, что для демократов очевидны безосновательность дела, отсутствие мотивов для его открытия. Кроме того, по его мнению, таким образом пытаются "давить на парламентскую оппозицию".

Действовать надо было сразу

"Моя профессиональная точка зрения – прокуратура припозднилась. Открыть уголовное дело по факту узурпации власти надо было еще в ту неделю, не позднее 10 июня. И тогда возможности прокуратуры, группы, формируемой по такому комплексному делу, были бы намного больше", - сказал собеседник.

Как пояснил эксперт, 8 июня было созвано заседание парламента, выбраны его руководящие органы, а затем утверждено новое правительство.

"В тот момент не было ни единого юридического основания ставить под сомнение законность и конституционность парламента и правительства. На самом деле сомнительным и незаконным решением Молдова в течение недели оказалась в опасном поле", - добавил Гурбуля.

Экс-генпрокурор обратил внимание и на то, что "развитие событий в ту неделю не исключало возможность уличных столкновений, насилия и массовых беспорядков". "Насколько все это могло быть масштабным, какими были бы последствия, трудно говорить. Но были явные предпосылки и риск того, что ситуация начнет развиваться по такому сценарию", - заявил Гурбуля.

Защита или нападение

Также бывший генпрокурор, говоря о желании демократов опротестовать само решение о возбуждении уголовного дела, обратил внимание, что "в большинстве случаев лица, фигурирующие в уголовном расследовании, используют все процессуальные возможности. Часто все начинается с того, что опротестовывают решение прокурора о возбуждении уголовного дела".

"Думаю, что следовало бы в процессе расследования предоставлять аргументы и доказательства в свою пользу. Изначальное оспаривание указа о начале уголовного дела - нежелание вступать в расследование, которого так ждет общество, существует ведь очень много вопросов, на которые должна ответить прокуратура именно проведением расследования. По моему мнению, юридически проще действовать в процессе расследования или открытых судебных заседания и доказать невиновность", - сказал Гурбуля.

В чем можно подозревать предыдущую власть

Собеседник пояснил, что "есть два способа узурпации власти, указанные в статье Уголовного кодекса, - захват или насильственное удержание".

"Правительство под руководством Филипа, не уступив в период с 8 по 14 июня исполнительную власть в Молдове, формально может столкнуться с последствиями. Но есть и презумпция невиновности. Прокуратура сделала предварительную юридическую оценку при открытии уголовного дела", - сообщил экс-генпрокурор.

Гурбуля также обратил внимание, что "пока преждевременно говорить о виновных, о действиях, соучастии, управлении процессом, организаторах".

"Это следующий этап уголовного расследования", - сказал эксперт.

Кроме того, он считает, что прокуратуре надо дать и юридическую оценку временному отстранению президента Игоря Додона, временному исполнению его обязанностей Павлом Филипом, подписавшему ряд документов вместо главы государства.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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