Бронза на вес золота: танцоры из Тирасполя прославили Молдову

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Команда молдавских юных танцоров из Тирасполя сумела завоевать бронзу на масштабных соревнованиях по танцевальному спорту для детей до 12 лет "China Open - World Cup Shenzhen 2019".
Турнир проходил в китайском городе Шэньчжэнь. В этом году он состоялся уже в 17-й раз. Золото первенства забрала Украина, а серебро завоевали хозяева из Китая. Молдавские танцоры расположились на третьей строчке, обойдя соперников из России, Великобритании и Италии.
Тренер команды, президент Sport Dance Masters of Moldova Андрей Андроник рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова, что по приезду в Китай всем детям предоставили три дня на занятия с прибывшими на соревнования педагогами и другими мастерами танца. А также в рамках этого спортивного события проводили различные сборы и семинары.
"На самих соревнованиях с моей стороны была поставлена большая задача: войти в тройку. Судейство было открытое, после каждого танца объявляли оценки. Команда Украины оказалась безоговорочным лидером. А мы боролись за вторую строчку с командой Китая и России. В итоге мы проиграли всего пол балла хозяевам", - отметил Андроник.
По его словам, успех сборной Молдовы стал неожиданностью, как для организаторов турнира, так и для делегаций из других стран.
"Мы получали персональные комплименты от деятелей танцев и педагогов, судей. Для многих было неожиданностью, что Молдова заняла третье место и составила конкуренцию той же России", - подчеркнул тренер.
"Сама не ожидала такого результата. Мы не были столь сильными, как команда Украины, но все-равно мы очень хорошо станцевали. Все было очень здорово", - поделилась впечатлениями участница турнира Мария Турчанинова.
Другой танцор Илья Соколов подчеркнул, что после отбора на это спортивное событие тренировки стали длительнее и упорнее.
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"Когда стало известно, что летим в Китай, мы сразу усилили тренировки. Каждый день оставались дополнительно в зале и занимались. Меня тоже приятно удивило, что мы смогли обойти оппонентов из таких стран", - заявил Соколов.
В заключении тренер команды Андрей Андроник отметил, что танцевальный спорт в Молдове развивается. На прошедшем турнире приняли участие дети из одного танцевального клуба, но все эти танцоры уже имеют богатый опыт участия в международных соревнованиях. Все они уже занимают неплохие места в своих возрастных категориях.
Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.
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