Атака хакеров: на сайте ПКРМ появились угрозы Трампу

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Сайт Партии коммунистов Молдовы подвергся атаке хакеров.
Информация об этом появилась в социальных сетях, однако к моменту написания заметки сайт работал исправно.
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При этом пользователи жаловались на то, что при открытии информационного ресурса pcrm.md на экране появлялся черный фон с надписями на английском языке.
Указано было следующее:
"Вас привлекут к ответственности, Трамп, вас и ваших людей, за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".
В конце послания была опубликована фраза:
"Я люблю Исламское государство*".
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Сайт Партии коммунистов был взломан хакерской группой nofawkX-al. Об этом говорилось на самой странице, которая подверглась взлому. В 2016 эта группировка взломала сайты различных организаций и госучреждений в Черногории, Греции, Румынии. В 2017 году ими же были взломаны сайты украинских ведомств. Чем молдавские коммунисты не угодили хакерам, не ясно. По крайней мере, в тексте опубликованного послания не было указано ни одной претензии к этому внепарламентскому формированию.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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