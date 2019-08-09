Атака хакеров: на сайте ПКРМ появились угрозы Трампу

Также группа анонимных взломщиков на сайте молдавских коммунистов призналась в любви Исламскому государству*: почему был выбран именно этот ресурс, до сих пор не ясно.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Сайт Партии коммунистов Молдовы подвергся атаке хакеров.

Информация об этом появилась в социальных сетях, однако к моменту написания заметки сайт работал исправно.

Хакеры крали данные пользователей через популярный браузер>>>

При этом пользователи жаловались на то, что при открытии информационного ресурса pcrm.md на экране появлялся черный фон с надписями на английском языке.

Указано было следующее:

"Вас привлекут к ответственности, Трамп, вас и ваших людей, за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".

В конце послания была опубликована фраза:

"Я люблю Исламское государство*".

Хакеры Anonymous обнародовали новые документы Integrity Initative>>>

Сайт Партии коммунистов был взломан хакерской группой nofawkX-al. Об этом говорилось на самой странице, которая подверглась взлому. В 2016 эта группировка взломала сайты различных организаций и госучреждений в Черногории, Греции, Румынии. В 2017 году ими же были взломаны сайты украинских ведомств. Чем молдавские коммунисты не угодили хакерам, не ясно. По крайней мере, в тексте опубликованного послания не было указано ни одной претензии к этому внепарламентскому формированию.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK