15:07 09 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.70
Поиск
Хакер

Атака хакеров: на сайте ПКРМ появились угрозы Трампу

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
В Молдове
Получить короткую ссылку
101 0 0

Также группа анонимных взломщиков на сайте молдавских коммунистов призналась в любви Исламскому государству*: почему был выбран именно этот ресурс, до сих пор не ясно.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Сайт Партии коммунистов Молдовы подвергся атаке хакеров.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Хакеры пытались сорвать прямую линию с Владимиром Путиным

Информация об этом появилась в социальных сетях, однако к моменту написания заметки сайт работал исправно.

Хакеры крали данные пользователей через популярный браузер>>>

При этом пользователи жаловались на то, что при открытии информационного ресурса pcrm.md на экране появлялся черный фон с надписями на английском языке.

Указано было следующее:

"Вас привлекут к ответственности, Трамп, вас и ваших людей, за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".

В конце послания была опубликована фраза:

Хакер
© REUTERS / KACPER PEMPEL
Хакер в Молдове помог международной группе похитить 100 миллионов долларов

"Я люблю Исламское государство*".

Хакеры Anonymous обнародовали новые документы Integrity Initative>>>

Сайт Партии коммунистов был взломан хакерской группой nofawkX-al. Об этом говорилось на самой странице, которая подверглась взлому. В 2016 эта группировка взломала сайты различных организаций и госучреждений в Черногории, Греции, Румынии. В 2017 году ими же были взломаны сайты украинских ведомств. Чем молдавские коммунисты не угодили хакерам, не ясно. По крайней мере, в тексте опубликованного послания не было указано ни одной претензии к этому внепарламентскому формированию.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Проверьте вашу почту, хакеры "слили" в сеть 773 миллиона взломанных адресов
Хакеры вскрыли планы Integrity Initiative по созданию "сети влияния" в США
Теги:
взлом, хакер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эффектно и чувственно: взгляд со стороны на съемки календаря Pirelli 2020 - фото
Момент прорыва милицейского кордона на пути в Кой-Таш попал на видео
Момент прорыва милицейского кордона на пути в Кой-Таш попал на видео
Готовимся к школе: первый раз – в первый класс!
Как в Молдове подготовиться к школе

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться