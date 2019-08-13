Молдавских депутатов срочно вызвали на работу

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная обратилась к постоянному бюро с предложением провести внеочередную сессию законодательного органа с 12 по 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В своем обращении Гречаная сослалась на статью 67 Конституции, согласно которой она может созвать депутатов на внеочередную сессию, а также на статью 37 регламента парламента.

Спикер попросила депутатов не расходиться, так как накопилось очень много безотлагательных вопросов, которые требуют решения. Также, по ее словам, необходимо рассмотреть много важных законопроектов, которые касаются функционирования государства.

Весенне-летняя сессия парламента завершилась 31 июля