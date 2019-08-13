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Заседание Парламента

Молдавских депутатов срочно вызвали на работу

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
В Молдове
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Весенне-летняя сессия парламента завершилась 31 июля, но депутатов просят не расходиться.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная обратилась к постоянному бюро с предложением провести внеочередную сессию законодательного органа с 12 по 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В своем обращении Гречаная сослалась на статью 67 Конституции, согласно которой она может созвать депутатов на внеочередную сессию, а также на статью 37 регламента парламента.

Спикер попросила депутатов не расходиться, так как накопилось очень много безотлагательных вопросов, которые требуют решения. Также, по ее словам, необходимо рассмотреть много важных законопроектов, которые касаются функционирования государства.

Весенне-летняя сессия парламента завершилась 31 июля



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