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Здание Конституционного суда Молдавии

Домника Маноле хочет пересмотреть решение об избрании главы КС

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Судья отметила, что подает ходатайство в связи с появившейся информации о том, что результаты тайного голосования были известны заранее.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Ходатайство о пересмотре и отмене решения о назначении председателем Конституционного суда Владимира Цуркана подала во вторник судья КС Домника Маноле.

Она опубликовала на своей страничке в социальных сетях снимок, на котором запечатлено соответствующее заявление.

 
Маноле отметила, что подает ходатайство в связи с появившейся информации о том, что результаты тайного голосования были известны заранее. Она пояснила, что подозрения в связи с законностью принятия решений не могут быть проверены и отметены другим образом, чем посредством процедуры пересмотра.
В понедельник судья Конституционного суда Люба Шова заявила, что избрание Владимира Цуркана председателем суда было спланировано, и что голосование является результатом решения, принятого заранее.

Сам Цуркан отметил, что его назначение состоялось в соответствии с законом, все судьи уважали тайну голосования и процедуры, а заявления Шовы он назвал эмоциональной реакцией. Председатель КС выразил надежду, что его коллеги преодолеют эмоциональные моменты.



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