Сегодня в Молдове большой праздник: 75 лет назад страну освободили от фашистов

Народ Молдовы всегда будет чтить память тех, кто планировал и осуществлял Ясско-Кишинёвскую операцию, кто ценой своих жизней освободил нашу страну и обеспечил нескольким поколениям мирное небо над головой.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Молдове сегодня празднуют семьдесят пятую годовщину освобождения от фашистской оккупации.

С форсирования Днестра в районе села Шерпень в августе 1944-го началась Ясско-Кишиневская операция, одна из самых результативных в истории Второй мировой войны.

В результате этого военного предприятия была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдова, а союзник Германии Румыния была выведена из войны.

24 августа 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от фашистских агрессоров. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

Народ Молдовы – один из народов-победителей в той войне. Около 400 тысяч уроженцев Молдовы доблестно сражались на разных фронтах в рядах Красной Армии. За боевые подвиги 250 тысяч солдат, офицеров и партизан были награждены орденами и медалями.

Сегодня в честь Освобождения в стране пройдут торжественные мероприятия. В частности, на мемориальном комплексе "Вечность" и Шерпенском плацдарме.

На центральной площади Кишинева пройдет грандиозный концерт звезд отечественной и зарубежной эстрады.

Но дело не в символических праздничных мероприятиях.

Хочется верить, что народ Молдовы всегда будет чтить память тех, кто планировал и осуществлял Ясско-Кишинёвскую операцию, кто ценой своих жизней освободил нашу страну и обеспечил нескольким поколениям мирное небо над головой.

Кстати, спонтанный песенный флешмоб, который проходит в эти дни в Кишиневе, продемонстрировал, что жители города хорошо знают и помнят легендарные песни военных лет.

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