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Заседание Парламента 27.09.2018

Гречаная: Россия для Молдовы больше, чем стратегический партнер

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Народы Молдовы и России связывает многовековая дружба, уверена спикер парламента республики Зинаида Гречаная

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В Молдове не должны воспринимать Россию, только как рынок сбыта товаров, оба государства связывает нечто большее, чем стратегическое партнерство. Об этом заявила в эфире телеканала НТВ-Молдова председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная.

Спикер подчеркнула, что Кишинев должен восстановить товарооборот с Россией, наладить должным образом экспорт продукции на российский рынок. В этом направлении сделаны эффективные шаги. Были приглашены эксперты Роспотребнадзора, которые проинспектировали молдавские предприятия.

"Но не нужно Россию воспринимать только, как рынок сбыта молдавских товаров. Народы двух стран связывает многовековая дружба. Политикам даже и в голову не должна приходить мысль отказаться от этой дружбы. Эту дорожку проторил простой народ", - сказала Гречаная.

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Она подчеркнула, что стратегическое партнерство с Россией очень необходимо Молдове. Развиваться оно должно по многим направлениями. Нынешняя геополитическая ситуация вокруг Молдовы способствует, по мнению Гречаной, развитию таких отношений.

"Почему бы нам не воспользоваться теми возможностями, которые есть? Сейчас как раз тот самый политический момент, когда главные международные игроки: Евросоюз, Россия, США – нашли точку соприкосновения именно в Молдове. Почему бы этим не воспользоваться? – уточнила спикер.



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