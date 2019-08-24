Сергей Шойгу примет участие в праздновании Дня освобождения Молдовы

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу примет участие в торжествах в связи с 75-летием освобождения Молдовы от нацизма, сообщили журналистам Sputnik Молдова в администрации президента республики.

"Запланирована встреча с президентом страны. И участие в памятных и праздничных мероприятиях, которые сегодня пройдут на Шерпенском плацдарме", - рассказали советники главы республики.

Шойгу приехал в субботу в Молдову по приглашению Игоря Додона.

В Молдове сегодня празднуют семьдесят пятую годовщину освобождения от фашистской оккупации. С форсирования Днестра в районе села Шерпень в августе 1944-го началась Ясско-Кишиневская операция, одна из самых результативных в истории Второй мировой войны.

В результате этого военного предприятия была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдова, а союзник Германии Румыния была выведена из войны.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

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