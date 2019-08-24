Додон заявил о возобновлении полного стратегического партнерства с Россией

Президент Молдовы Игорь Додон Додон поблагодарил руководство России за помощь, оказанную республике в течение последних лет.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в субботу о возобновлении Кишиневом стратегического партнерства с Россией "по всем направлениям".

"Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям... За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов", - сказал молдавский президент в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Шойгу приехал в республику на празднование Дня освобождения.

Додон поблагодарил руководство России за помощь, оказанную Молдове в течение последних лет.

"Это касается и экономики, и наших мигрантов, и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом РФ, и оперативно принимались решения", - сказал Додон.

Он добавил, что за 28 лет независимости страны это первый приезд главы российского военного ведомства в Молдову.