Додон заявил о возобновлении полного стратегического партнерства с Россией

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в субботу о возобновлении Кишиневом стратегического партнерства с Россией "по всем направлениям".
"Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям... За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов", - сказал молдавский президент в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Шойгу приехал в республику на празднование Дня освобождения.
Додон поблагодарил руководство России за помощь, оказанную Молдове в течение последних лет.
"Это касается и экономики, и наших мигрантов, и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом РФ, и оперативно принимались решения", - сказал Додон.
Он добавил, что за 28 лет независимости страны это первый приезд главы российского военного ведомства в Молдову.