Додон о том, когда начнутся переговоры по утилизации боеприпасов в Колбасне

Глава республики отметил, что предложение российской стороны по утилизации боеприпасов на складах в Колбасне нужно рассмотреть в рамках переговоров в формате "5+2", и рассказал, когда эти дискуссии могут состояться.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, когда могут начаться переговоры по началу процесса утилизации боеприпасов на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе.

Российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С этим предложением выступил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с молдавским президентом.

"То, что российская сторона вышла с такой инициативой, чтобы начать процесс утилизации (они готовы предоставить все технического оборудование для этого), думаю, что это серьезный шаг вперед. Но это предложение в одностороннем порядке внедрять будет невозможно, потому что нужно рассмотреть его в рамках переговоров в формате "5+2", -сказал Додон.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о том, когда могут состояться переговоры в этом многостороннем формате, президент не исключил, что это произойдет осенью.

"Надеюсь, что осенью состоится и моя встреча с Вадимом Красносельским. Знаю, что есть контакты на уровне переговорщиков и с правого, и с левого берегов Днестра. С нашей стороны - это господин Василий Шова. Была встреча несколько недель назад, надеюсь, что в сентябре они продолжат встречи, чтобы выйти на формат "5+2", - заявил Додон.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.