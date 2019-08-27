Молдавский премьер признала, что республика недостаточно независима

Представители правительства республики рассказали, где и как принимаются политические решения.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду признала, что республика недостаточно независима.

"Республика Молдова не может быть полностью независима, когда на ее территории находится иностранная армия. Республика Молдова не может быть полностью независима, когда энергетически зависима", - сказала Санду журналистам после церемонии возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре.

По ее словам, есть много вещей, которые правительству нужно сделать.

"Но мы должны настаивать на этом и внедрять проекты, которые обеспечат энергетическою независимость, и настаивать на международном и региональном плане на выводе российской армии", - сказала она.

А вот на вопрос, принимаются ли политические решения исключительно в Молдове или на них влияют иностранные политсилы, поспешил ответить вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе.

"Наши решения связаны с ожиданиями граждан. И не диктуются из-за рубежа", - сказал Нэстасе.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится на территории Приднестровского региона Республики Молдова в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения от 21 июля 1992 года о мирном урегулировании конфликта. Согласно этому документу были сформированы трехсторонние миротворческие силы.

ОГРВ была создана на основе 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР. Основными задачами ОГРВ являются участие в миротворческой операции на Днестре и охрана складов с боеприпасами близ населенного пункта Колбасное.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего недавнего визита в Кишинев заявил, что российская сторона готова начать процедуру утилизации боеприпасов на военном складе Колбасна.

В августе 1991 года в Молдавской ССР было созвано Великое национальное собрание, по итогам которого парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости. Спустя несколько часов после принятия документа независимость Молдовы признала Румыния. В декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений и распада СССР, новое государство — Республика Молдова — было признано несколькими десятками государств, в том числе США, Турцией, Францией, Германией, а затем Россией, Украиной и другими странами новообразованного Содружества независимых государств (СНГ).

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