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Бендерская крепость. Памятник архитектуры XVI века. Расположена на правом берегу реки Днестра.

Турки поделятся архивами о фортификационных работах в Бендерской крепости

© Sputnik / Б. Круцко
В Молдове
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Взамен администрация города на Днестре также предоставит партнерам имеющиеся у нее документальные материалы.

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Такая договоренность была достигнута делегациями из Бендер и Муратпаши (Турция) в рамках второго Международного форума древних городов, который прошел в российской Рязани.

Бендерская администрация также получила приглашение в Анталию, где 10-12 октября пройдет фестиваль с участием представителей населенных пунктов, имеющих многовековую историю.

Ради почета и любви: в Бендерской крепости бились современные рыцари
© Sputnik / Evghenii Panasenco
"Славы и любви ради" в Бендерской крепости бились современные рыцари
В рамках форума в Рязани проходили открытые лектории, дискуссионные площадки и обучающие занятия. На них обсуждались лучшие мировые практики сохранения и приумножения древней и современной культуры, архитектуры и уникальных особенностей территорий, а также развития городов.

Самую широкую аудиторию слушателей собрал лекторий Школы древних городов. Своим опытом и наработками в сфере бережного развития урбанистической среды поделились представители Египта, Китая, Таджикистана, Турции, Узбекистана и других стран мира.

Одной из магистральных тем стало развитие туризма, который является агрегатором экономического и социального развития древних городов.

"Взяты на вооружение практики по формированию рекламных материалов для продвижения туристской инфраструктуры. И это не только в части посещения памятников архитектуры, но и, к примеру, медицинского туризма", - отметила начальник Управления регионального развития Оксана Илькова.

Во втором Международном форуме древних городов приняли участие 25 делегаций из России и государств СНГ, а также 9 из зарубежных стран.

Всем городам-участникам форума более 500 лет.

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