Турки поделятся архивами о фортификационных работах в Бендерской крепости

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Такая договоренность была достигнута делегациями из Бендер и Муратпаши (Турция) в рамках второго Международного форума древних городов, который прошел в российской Рязани.
Бендерская администрация также получила приглашение в Анталию, где 10-12 октября пройдет фестиваль с участием представителей населенных пунктов, имеющих многовековую историю.
Самую широкую аудиторию слушателей собрал лекторий Школы древних городов. Своим опытом и наработками в сфере бережного развития урбанистической среды поделились представители Египта, Китая, Таджикистана, Турции, Узбекистана и других стран мира.
Одной из магистральных тем стало развитие туризма, который является агрегатором экономического и социального развития древних городов.
"Взяты на вооружение практики по формированию рекламных материалов для продвижения туристской инфраструктуры. И это не только в части посещения памятников архитектуры, но и, к примеру, медицинского туризма", - отметила начальник Управления регионального развития Оксана Илькова.
Во втором Международном форуме древних городов приняли участие 25 делегаций из России и государств СНГ, а также 9 из зарубежных стран.
Всем городам-участникам форума более 500 лет.