Болтон встречается в Кишиневе с руководством Молдовы

Повестка переговоров главы кабинета министров Молдовы и советника американского лидера не разглашается.

КИШИНЕВ, 29 авг - Spunik. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Кишинев. Он будет находиться несколько часов в молдавской столице. У него запланированы встречи с руководством страны.

Как сообщили в пресс-службе правительства, диалог официальных лиц намечен на 08.15. После беседы Санду и Болтон дадут пресс-конференцию.

Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову © Sputnik / Miroslav Rotari

Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову © Sputnik / Miroslav Rotari

Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову © Sputnik / Miroslav Rotari

Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 4 © Sputnik / Miroslav Rotari Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову

Зарубежные СМИ сообщают, что у Болтона состоится встреча и с президентом Молдовы Игорем Додоном.

У советника Трампа запланировано турне по Восточной Европе. Он уже посетил Украину, а после Молдовы намерен отправиться в Республику Беларусь. К слову, на 31 августа - 4 сентября намечен визит молдавской делегации во главе с премьером Санду в США.

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