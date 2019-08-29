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Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову

Болтон встречается в Кишиневе с руководством Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Повестка переговоров главы кабинета министров Молдовы и советника американского лидера не разглашается. 

КИШИНЕВ, 29 авг - Spunik. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Кишинев. Он будет находиться несколько часов в молдавской столице. У него запланированы встречи с руководством страны.

Как сообщили в пресс-службе правительства, диалог официальных лиц намечен на 08.15. После беседы Санду и Болтон дадут пресс-конференцию.

  • Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
    Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
    Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
    Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
    Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову

Зарубежные СМИ сообщают, что у Болтона состоится встреча и с президентом Молдовы Игорем Додоном.

У советника Трампа запланировано турне по Восточной Европе. Он уже посетил Украину, а после Молдовы намерен отправиться в Республику Беларусь. К слову, на 31 августа - 4 сентября намечен визит молдавской делегации во главе с премьером Санду в США.

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