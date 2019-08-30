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Влад Филат

Следственная комиссия парламента заслушала экс-премьера Филата

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
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У депутатов возник вопрос, когда их собеседник был честен: сейчас или в феврале 2015-го?

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда из банковской системы Молдовы заслушала экс-премьера Влада Филата, который отбывает девятилетний срок за коррупцию в пенитенциарном учреждении № 13. 

Влад Филат
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Расследование банковской кражи: депутаты могут заслушать Филата

На самом деле экс-премьер не впервые дает показания депутатам по делу о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Несколько лет назад он уже общался с членами парламентской комиссии, возглавляемой в 2015-м году представителем демократической партии Марчелом Рэдукану. И четыре с половиной года назад, и сейчас участие в комиссии принимал депутат-социалист Владимир Головатюк. Он поделился своими впечатлениями от общения с Филатом.

"Меня очень интересовало, что он будет сейчас говорить. Будет ли что-то отличное от того, что Филат говорил тогда. Один и тот же человек, одни и те же события, а информация разная. И поэтому возникает вопрос: когда он был честен? Сейчас или тогда, в феврале 2015 года?", - задался вопросом депутат.

По его словам, вся суть сегодняшнего общения с Владом Филатом сводится к тому, что он не имел никакого отношения к  банковскому мошенничеству. Якобы у экс-премьера в середине 2013-го года не было возможности повлиять на ситуацию: он не контролировал ни правительство, ни парламентскую фракцию.

Влад Филат
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Филат не единственный персонаж из списка заслушанных парламентской комиссией, который кивает головой  в сторону бывших соратников. Как рассказал Владимир Головатюк, одни фигуранты слушаний указывают на бывшего главу Нацбанка Дорина Дрэгуцану, другие на рекомендации комиссии, возглавляемой депутатом-коммунистом Олегом Рейдманом, министерство экономики кивает в сторону Минфина и так далее по кругу.

Головатюк также отметил, что нынешняя комиссия пытается разобраться в глубинных причинах произошедшего, изучая ситуацию в Banca de Economii 2010-го по 2013-й годы. Специальный предмет расследования – законодательное прикрытие.

"Я хочу, чтобы наши граждане прекрасно поняли, насколько возможно обвинить кого-либо в нарушении закона. Так вот – этот случай здесь не проходит. Потому что они сначала поменяли закон, а через две недели действовали по закону, который они же и поменяли", - поделился выводом Головатюк.

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Ранее председатель следственной комиссии парламента по расследованию нарушений в банковском секторе Александр Слусарь заявлял, что к началу октября отчет о расследовании, проведенном депутатами, будет представлен законодательному органу и общественности. Слусарь также пообещал, что будет настаивать на том, чтобы все документы по этому делу были рассекречены.

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