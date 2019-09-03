Где в Кишиневе и в Молдове "дежурят" радары - список трасс

Служба InfoTrafic информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на молдавских дорогах.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Национальный инспекторат патрулирования (НИП) сообщил о трассах, на которых сегодня, 3 сентября, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70- 103 км;

- M 5: Кишинев - Бельцы - Крива, 214 – 253 км;

- G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 - 28 км;

- R 30: Новые Анены – Каушаны - Штефан Водэ, 55 – 101 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 - 42 - 60 – 79 км;

- R 20: Оргеев – Резина;

- R 3: Кишинев – Хынчешты, 09 – 26 - 42 км;

- R 33/M 1/G 98: Хынчештский район;

- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20.

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