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Сейсмограф

В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове

© AP Photo / Irwin Fedriansyah
В Молдове
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Тема:
Землетрясения в Молдове 2019 (71)
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Сила подземных толчков составила 4.6 баллов.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Система оповещения Национального института исследований развития физики Земли сообщила о недавнем землетрясении в Румынии.

Сейсмограф в работе
© Fotolia / Petrovich12
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Сила подземных толчков составила 4.6 баллов. 

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Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

По мнению сейсмологов, увеличение силы землетрясений в этой области и относительно постоянный интервал, составляющий около двух месяцев, может привести к тревожному выводу о накоплении сейсмического напряжения в области, которая породила сильное землетрясение в 1977 году.

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© Sputnik /
Как спастись во время землетрясения

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Тема:
Землетрясения в Молдове 2019 (71)

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Теги:
Молдова, землетрясение


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