В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Система оповещения Национального института исследований развития физики Земли сообщила о недавнем землетрясении в Румынии.

Сила подземных толчков составила 4.6 баллов.

Ждать ли в Румынии сильного землетрясения: что говорят сейсмологи>>>

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

По мнению сейсмологов, увеличение силы землетрясений в этой области и относительно постоянный интервал, составляющий около двух месяцев, может привести к тревожному выводу о накоплении сейсмического напряжения в области, которая породила сильное землетрясение в 1977 году.

© Sputnik / Как спастись во время землетрясения

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