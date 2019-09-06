По-прежнему первые: Sputnik Молдова сохранил лидерство среди местных интернет-СМИ

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Уважаемые читатели, вот и лето прошло - а у нас, благодаря вам, продолжаются самые хорошие новости.
Согласно очередному отчету международного рейтингового агентства Gemius о лучших интернет-СМИ Молдовы, Ваш и наш Sputnik сохранил абсолютное лидерство, занимая первую строчку в топ-10 рейтинга.
Спасибо вам за то, что и в период отпусков оставались с нами.
По данным международного агентства онлайн-исследований Gemius, которое подвело итоги месяца, портал Sputnik.md информационного агентства и радио Sputnik Молдова во главе списка самых читаемых новостных сайтов республики.
Впереди всех читателей и посетителей ждет еще больше новостей, интервью, подкастов, обзоров и комментариев.
Sputnik Молдова осваивает новые рубежи, и наш полет продолжается!
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