По-прежнему первые: Sputnik Молдова сохранил лидерство среди местных интернет-СМИ

По итогам июня уже традиционно Sputnik Молдова возглавил рейтинг сетевых изданий в нашей стране.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Уважаемые читатели, вот и лето прошло - а у нас, благодаря вам, продолжаются самые хорошие новости.

Согласно очередному отчету международного рейтингового агентства Gemius о лучших интернет-СМИ Молдовы, Ваш и наш Sputnik сохранил абсолютное лидерство, занимая первую строчку в топ-10 рейтинга.

Спасибо вам за то, что и в период отпусков оставались с нами.

© Photo : данные Gemius ТОП-10 Интернет-СМИ Молдовы по версии Gemius

По данным международного агентства онлайн-исследований Gemius, которое подвело итоги месяца, портал Sputnik.md информационного агентства и радио Sputnik Молдова во главе списка самых читаемых новостных сайтов республики.

Впереди всех читателей и посетителей ждет еще больше новостей, интервью, подкастов, обзоров и комментариев.

Sputnik Молдова осваивает новые рубежи, и наш полет продолжается!

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