В поле зрения прокуроров попали экс-премьер, бывший спикер и экс-глава Нацбанка

Документ, в котором утверждается, что высокопоставленные чиновники фигурируют в уголовных делах, опубликовал в соцсетях вице-спикер парламента Александр Слусарь.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников и влиятельных политических деятелей открыты уголовные дела, это свидетельствует из сообщения в социальных сетях вице-председателя парламента Александр Слусаря.

Он опубликовал на своей странице в Facebook снимок официального письма из Антикоррупционной прокуратуры.

"Я был проинформирован, что возбуждено уголовное дело по поводу действий/бездействий высокопоставленных чиновников, связанных с девальвацией банковской системы в 2014 году", - подписал Слусарь снимок в своем посте.

В письме отмечается, что поле зрения прокуратуры находятся бывший премьер-министр Юрие Лянкэ, бывший управляющий Национальным банком Дорин Дрэгуцану и бывший министр финансов Анатол Арапу, а также демократ Андриан Канду.