Прокуратура требует снять депутатскую неприкосновенность с Таубер и Апостоловой

Два депутата из фракции Партии "Шор" могут лишиться парламентского иммунитета: такой запрос сегодня поступил от Генпрокуратуры Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу подал в парламент два запроса с требованием снять депутатскую неприкосновенность с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, представляющих фракцию Партии "Шора".

"Прошу снять парламентский иммунитет с депутатов парламента Республики Молдова Марины Таубер и Регины Апостоловой. Одобрить снятие парламентского иммунитета в целях задержания, ареста, обысков и передачи суду депутатов парламента Республики Молдова Марины Таубер и Регины Апостоловой", - говорится в заявлениях и.о. генпрокурора, которые зачитала спикер Зинаида Гречаная.

© Sputnik / Miroslav Rotari Регина Апостолова

Юридическая комиссия высшего законодательного органа должна рассмотреть данные запросы перед тем, как их будут обсуждать на заседании парламента. Глава этой комиссии Серджиу Литвиненко пригласил в комиссию Таубер и Апостолову, чтобы задать им вопросы по аргументам, которые приводятся в запросе и.о. генпрокурора.

Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

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