Прокуратура требует снять депутатскую неприкосновенность с Таубер и Апостоловой

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу подал в парламент два запроса с требованием снять депутатскую неприкосновенность с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, представляющих фракцию Партии "Шора".
"Прошу снять парламентский иммунитет с депутатов парламента Республики Молдова Марины Таубер и Регины Апостоловой. Одобрить снятие парламентского иммунитета в целях задержания, ареста, обысков и передачи суду депутатов парламента Республики Молдова Марины Таубер и Регины Апостоловой", - говорится в заявлениях и.о. генпрокурора, которые зачитала спикер Зинаида Гречаная.
Юридическая комиссия высшего законодательного органа должна рассмотреть данные запросы перед тем, как их будут обсуждать на заседании парламента. Глава этой комиссии Серджиу Литвиненко пригласил в комиссию Таубер и Апостолову, чтобы задать им вопросы по аргументам, которые приводятся в запросе и.о. генпрокурора.
Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.
По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.
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