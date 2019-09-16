О чем условились банкиры с правого и левого берега Днестра

В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе состоялось заседание подгрупп по банковским вопросам с участием руководителей центральных банков с правого и левого берега Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 16 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе прошло заседание экспертных групп по банковской проблеме в молдо-приднестровском урегулировании. Центральной стала тема закрытия счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках Молдовы. Делегации возглавили вице-президент Национального банка Молдовы Ион Стурзу и председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва.

"Приднестровская сторона призвала руководство молдавского регулятора принять неотложные меры по разблокированию ситуации, а также содействовать обеспечению возможности открытия счетов экономическими агентами Приднестровья", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства региона.

Как рассказали в ведомстве, Ион Стурзу сообщил об отсутствии претензий к приднестровским предприятиям, признав право приднестровского бизнеса открывать счета в кредитных организациях Республики Молдова в целях осуществления текущей внешнеэкономической деятельности.

"Вместе с тем, молдавская сторона отказалась провести сверку данных о приднестровских предприятиях, у которых открыты счета в коммерческих банках Республики Молдова", - подчеркнули в ведомстве.

Как писал Sputnik ранее, между сторонами существует противоречие в вопросе количества приднестровских предприятий, имеющих счета в молдавских банках. По сведениям приднестровского центробанка, таких предприятий всего двадцати пяти. В Кишиневе озвучивают другую цифру - более четырехсот.

Стороны условились продолжить поиск взаимоприемлемых решений по данному проблемному вопросу, в том числе принимая во внимание предстоящий визит международного эксперта по банковским вопросам, прибывающего на следующей неделе в Приднестровье и Молдову по приглашению Миссии ОБСЕ.

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