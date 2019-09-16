Парламент Молдовы снял депутатский иммунитет с Таубер и Апостоловой

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Молдавские парламентарии сняли депутатскую неприкосновенность с Марины Таубер и Регины Апостоловой, представляющих фракцию "Партии "Шор". За это проголосовали 56 законодателей.

Ранее с таким требованием обратился исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу. В его запросе, в частности, содержалось "прошу снять парламентский иммунитет с депутатов парламента Республики Молдова Марины Таубер. Одобрить снятие парламентского иммунитета в целях задержания, ареста, обысков и передачи суду депутатов парламента Республики Молдова Марины Таубер". Точно такая же формулировка прозвучала и в отношении Апостоловой. Сразу после этого в парламенте объявили полуторачасовой перерыв, в рамках которого состоялось заседание юридической комиссии - в том числе и по этому вопросу. Во время перерыва депутаты фракции "Партия "Шор" объявили, что в знак протеста приняли решение покинуть заседание парламента.

После перерыва депутаты внесли вопрос о снятии парламентского иммунитета с двух депутатов в повестку дня.

Робу с трибуны парламента заявил, что на данный момент у следствия есть подозрения, что "Таубер и Апостолова, начиная с 17 августа 2012 года активно участвовали в подготовке кражи из банковских учреждений - действиях, выраженных путем предоставления помощи при получении контроля одного из банков в интересах организованной преступной группировки под руководством Илана Шора, активно участвуя таким образом в банковской краже". По словам главы юридической комиссии Сергея Литвиненко, речь идет о Banca de Economii, Banca Socila и Unibank.

"Прошу снять парламентский иммунитет с депутатов Марины Таубер и Регионы Апостоловой для проведения срочного расследования в целях недопущения уничтожения, утаивания, изменения, подмены доказательств, препятствования отчуждения имущества, нажитого в результате преступления, и затем предания суду за совершенные преcтупления", - сказал Робу.

Юридическая комиссия поддержала требование и.о. генпрокурора о снятии парламентского иммунитета с Таубер и Апостоловой.

Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, "Партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

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