Пока вы спали: ТЭФИ в Кишинев, цены на нефть, предвестники кризиса в мире

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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" открылся в понедельник вечером в Молдове. Это мероприятие организовано Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.

В церемонии открытия приняли участие гости из России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и других стран СНГ и Балтии.

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Президент фонда "Академия российского телевидения", кино- и телепродюссер Александр Акопов рассказал, что благодаря проведению в Молдове международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество", в стране развивается коммуникация и международные отношения.

Акопов отдельно остановился на том, как приняла Молдова иностранных гостей.

"Мы не в первый раз в вашей гостеприимной стране. Мы знаем о молдавском гостеприимстве", - сказал он.

В этом году в рамках "ТЭФИ-Содружество" основное внимание уделено сериалам.

Информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019".

Глобальный кризис на подходе

Снижение доходности гособлигаций США до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса. Так считает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

В конце августа доходности 30-летних гособлигаций США снижалась на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики. При этом 28 августа показатель падал до 1,905%, что стало новым историческим минимумом.

"Да, конечно", — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, является ли такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса.

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"В особенности, если мы говорим об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. Эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который в свою очередь, окажет влияние на активы", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Выросли мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов после сокращения Саудовской Аравией добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия после субботней атаки на НПЗ сократила производство сырья более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

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Дональд Трамп объявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но могут помочь союзникам. При этом американский министр энергетики Рик Перри счел преждевременными разговоры о необходимости распечатать стратегические резервы сырья.

Угроза стрельбы в США

Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в своей бывшей школе, в ее доме нашли автомат Калашникова, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По данным полиции, 18-летняя Алексис Уилсон сообщила своим коллегам, что "собирается застрелить 400 человек ради забавы" и продемонстрировала видео того, как стреляет из недавно приобретенного оружия. Позднее сотрудники полиции обнаружили в доме девушки автомат Калашникова и шесть магазинов.

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По заявлению шерифа, мать Уилсон знала о наличии у дочери оружия, однако не предала этому какого-либо значения, поскольку "Алексис всегда стреляла из оружия и раньше охотилась".

Ранее девушка была исключена из школы за инциденты с применением насилия.

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