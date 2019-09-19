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Флаги Молдовы и России

Новые проекты выведут отношения России и Молдовы на новый уровень

© Sputnik / Александр Вильф
В Молдове
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Взаимодействие между странами в последнее время характеризуется высокой частотой двусторонних контактов, в том числе и на высшем уровне, и это положительно сказывается на укреплении отношений между Россией и Молдовой, считает глава Мнсельхоза России Дмитрий Патрушев.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании молдавско-российской межправкомиссии, которое проходит в Кишиневе, заявил, что странам необходимо обсудить реализацию новых проектов. Это, по его словам выведет отношения между Молдовой и Россией на новый уровень.

"Сегодняшняя встреча должна придать новый импульс развитию двусторонних отношений. Сегодня нам предстоит обсудить не только возобновление и активизацию традиционных направлений, но также необходимо проработать реализацию новых проектов, которые позволят вывести наше взаимодействие на принципиально новый уровень", - заявил Патрушев, цитируемый РИА Новости.

По его словам, взаимодействие между странами в последнее время характеризуется высокой частотой двусторонних контактов, в том числе и на высшем уровне, и это положительно сказывается на укреплении отношений между Россией и Молдовой.

Дворец республики
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В российскую делегацию вошли представители федеральных министерств, ведомств, представители дипломатического корпуса, ведущих коммерческих организаций.

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"Считаем, что у нас есть все возможности для укрепления нашего двустороннего сотрудничества, для России Молдавия традиционно является стратегическим партнером, Россия приветствовала создание нового коалиционного правительства. Перемены, через которые прошла Молдавия, открывают благоприятные перспективы для молдавско-российских отношений. Важно отметить, что отмечается взаимный интерес к дальнейшему развитию диалога", - добавил Патрушев.

Флаги России и Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Заседание молдавско-российской межправкомиссии состоится в четверг

Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года.

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Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны Молдавии является вице-премьер по реинтеграции страны Василий Шова.

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Теги:
Молдова, Россия


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