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Обыски

Обыски в Национальном агентстве автотранспорта - что ищут оперативники

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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24510

Офицеры Национального центра Антикоррупции в понедельник утром наведались в Национальное агентство автотранспорта.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Офицеры Национального центра Антикоррупции проводят сегодня обыски в Национальном агентстве автотранспорта. Информацию об этом подтвердила для Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински. 

Обыски проводятся по ряду уголовных дел о коррупции и извлечении выгоды из влияния, подозреваемыми по которым проходят как сотрудники Агентства автотранспорта, так и представители компаний-перевозчиков.

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Теги:
Кишинев, коррупция, обыски


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