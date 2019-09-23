Обыски в Национальном агентстве автотранспорта - что ищут оперативники

Офицеры Национального центра Антикоррупции в понедельник утром наведались в Национальное агентство автотранспорта.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Офицеры Национального центра Антикоррупции проводят сегодня обыски в Национальном агентстве автотранспорта. Информацию об этом подтвердила для Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

Обыски проводятся по ряду уголовных дел о коррупции и извлечении выгоды из влияния, подозреваемыми по которым проходят как сотрудники Агентства автотранспорта, так и представители компаний-перевозчиков.

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