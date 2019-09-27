Пока вы спали: антироссийские санкции США, заявление Лаврова

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Тверской суд Москвы рассмотрит в пятницу в 11.00 ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы Демпартии Владимира Плахотнюка по делу о наркоторговле, сообщает РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 11.00.
В начале августа этот же суд уже выдавал санкцию на заочный арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и махинациях с валютными операциями.
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По данным МВД России, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. Всего ему вменяются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Призывы Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече постоянных членов Совбеза ООН с генсеком Антониу Гутеррешем призвал выстраивать совместные подходы в преодолении вызовов и угроз, сообщает РИА Новости.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы повестки дня СБ ООН "с акцентом на роль постоянных членов совета в преодолении глобальных вызовов, положение дел на Корейском полуострове, ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии".
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Отмечается, что "Лавров призвал партнеров выстраивать коллективные подходы к преодолению современных вызовов и угроз с опорой на Устав ООН и нормы международного права".
МИД прокомментировал новые антироссийские санкции США
США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.
Ведомство отметило, что санкции, которые США ввели 26 сентября против ряда российских граждан, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми с 2011 года, когда Вашингтон свернул объявленную им же "перезагрузку" двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением.
"С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве", — говорится в сообщении.
"В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии". Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", — добавили в МИД.
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В ведомстве заявили, что "США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму", и подчеркнули, что Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона".
Где сегодня будут установлены радары
Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 27 сентября, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.
- M 5: Бельцы – Кишинев, 214 – 253 км;
- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 км;
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 – 60 – 88 км;
- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;
- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 9 – 45 км;
- R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
- R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
- R 31: R 30 Новые Анены – Каушаны - Штефан Водэ, 0 – 15 км;
- R 30: Новые Анены – Каушаны - Штефан Водэ, 79 – 101 км.
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