Суд в Москве вернул следователю ходатайство о заочном аресте Плахотнюка

В ходе заседания следователь сообщила, что Плахотнюк находится в международном розыске, однако, как отметила адвокат олигарха Дарья Константинова, Интерпол отказался включать политика в перечень разыскиваемых лиц из-за принципов нейтралитета.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Тверской суд Москвы вернул следователю ходатайство о заочном аресте бывшего главы Демпартии Владимира Плахотнюка по делу о наркоторговле, сообщает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия возвратить следователю без рассмотрения", - огласил решение судья Станислав Минин.

Он отметил, что решение по ходатайству подобного рода в отсутствии подсудимого принимается, если последний объявлен в рамках уголовного дела в международный розыск.

В ходе заседания следователь сообщила, что Плахотнюк находится в международном розыске, однако, как отметила адвокат олигарха Дарья Константинова, Интерпол отказался включать политика в перечень разыскиваемых лиц из-за принципов нейтралитета.

"Преследование олигарха, по мнению международной полиции, носит политический характер и касается спора между действующим президентом Игорем Додоном и самим Плахотнюком", - пояснила защитник.

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Константинова также добавила, что следствие не располагает доказательствами причастности Плахотнюка к каким-либо преступлениям, преследование инициировано лишь из-за показаний анонимных свидетелей.

Ранее в пятницу суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Константину Цуцу – профессиональному спортсмену и доверенному лицу Плахотнюка.

Следствие считает, что он контролировал работу наркосиндиката по указанию олигарха, Цуцу объявлен в международный розыск.

В начале августа Тверской суд уже выдавал СК санкцию на заочный арест Плахотнюка, но по делу о создании преступного сообщества и махинациях с валютными операциями.

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По данным МВД России, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, переправлявшего гашиш из Северной Африки и Испании в Россию и страны СНГ. Всего ему вменяются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Плахотнюк – бывший председатель Демократической партии Молдовы и один из богатейших бизнесменов, имеющий, среди прочих, российское гражданство. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. По данным следствия, организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Последний также был заочно арестован российским судом.

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Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе ранее сообщал, что на родине бизнесмена в его отношении также возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, Плахотнюк скрывается от правосудия в США, Нэстасе запросил помощь ФБР в его розыске.

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