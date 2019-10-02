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Alegerea rectorului USMF

Эмил Чебан - новы ректор Медуниверситета Молдовы

USMF
В Молдове
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Новым ректором Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану избран в среду Эмил Чебан.

 Sputnik Молдова публикует  справочную информацию о новомом руководителе вуза.

Эмил Чебан родился 6 сентября 1966 года, в селе Липник Окницкого района Молдовы. Выпускник Государственного университета медицины и фармации им. Н. Тестемицану, медицинский факультет. Врач-уролог.

В 2010 году был назначен проректором университета по воспитательной работе и социальным проблемам.

В 2015 году руководством вуза назначен на должность проректора по клинической работе и постдипломному образованию. С января 2019 года  курировал клиническую часть.

Доктор-хабилитат медицинских наук, профессор.

Кроме медицинского вуза Эмил Чебан окончил Европейский университет Молдовы (юридический факультет). Учился в Академии государственного управления (факультет менеджмента).

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Дифференцированное лечение камней мочеточника". в 2014 году защитил диссертацию на степень доктора-хабилитат "Мультимодальное лечение осложнённого нефролитиаза".

Чебану автор более 180 статей, монографий, научнометодологических работ, учебников.  Обладатель множества международных и правительственных наград, в том числе ордена Gloria Muncii.

Послужной список:

По данным из открытых источников.



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