Пока вы спали: выборы ректора Медуниверситета, шокирующее видео ДТП в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. В сети появилось видео, как Porsche влетел в троллейбус.
Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор автомобиля, проезжавшего мимо.
Напомним, что в понедельник Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости около 130 километров в час и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус. В результате один человек погиб и 28 человек пострадали.
В Медуниверситете - новый ректор
Новым ректором Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану стал Эмил Чебан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Нового ректора избрали по итогам первого тура голосования.
"Объявляется выбранным в качестве ректора Госуниверситета медицины и фармации Эмил Чебан, за которого проголосовал 541 человек, что составляет 61,76% от общего числа участников голосования", - сказано в сообщении пресс-службы.
Всего в голосовании принимали участие 876 человек.
Впервые ректора выбирали в 1994 году. Тогда единогласным решением был избран профессор Ион Абабий. Его переизбрали в 2000, 2005, 2010 и 2015 годах.
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.
Тронная речь королевы открывает каждую новую сессию британского парламента, перед этим монарх официально закрывает предыдущую сессию. Тронной речи обычно предшествует перерыв в несколько дней.
"Премьер-министр последовательно давал понять, что хочет изложить свежую повестку правительства в речи королевы. Поэтому он намеревается попросить, чтобы нынешняя сессия парламента была завершена вечером 8 октября, чтобы речь королевы была назначена на понедельник, 14 октября", - говорится в переданном РИА Новости сообщении Даунинг-стрит.
"Эти даты означают, что работа парламента будет приостановлена на максимально краткий период для того, чтобы осуществить необходимую логистическую подготовку для официального открытия парламента, в том числе осуществляемую в палате общин", - говорится в документе.
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