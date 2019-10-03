12:47 03 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.71
Поиск
ДТП в Кишиневе

Пока вы спали: выборы ректора Медуниверситета, шокирующее видео ДТП в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
42510

О событиях ночи читайте в традиционной подборке Sputnik: каждый день на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. В сети появилось видео, как Porsche влетел в троллейбус.

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор автомобиля, проезжавшего мимо.

Напомним, что в понедельник Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости около 130 километров в час и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус. В результате один человек погиб и 28 человек пострадали.

В Медуниверситете - новый ректор

Новым ректором Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану стал Эмил Чебан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Alegerea rectorului USMF
© Photo: USMF
Справка: кто такой Эмил Чебан

Нового ректора избрали по итогам первого тура голосования.

"Объявляется выбранным в качестве ректора Госуниверситета медицины и фармации Эмил Чебан, за которого проголосовал 541 человек, что составляет 61,76% от общего числа участников голосования", - сказано в сообщении пресс-службы.

Всего в голосовании принимали участие 876 человек.

Впервые ректора выбирали в 1994 году. Тогда единогласным решением был избран профессор Ион Абабий. Его переизбрали в 2000, 2005, 2010 и 2015 годах.

Бочка, вино, архивное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
Коварное вино: в Молдове началась кампания по предотвращению отравлений

Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента

Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.

Тронная речь королевы открывает каждую новую сессию британского парламента, перед этим монарх официально закрывает предыдущую сессию. Тронной речи обычно предшествует перерыв в несколько дней.

"Премьер-министр последовательно давал понять, что хочет изложить свежую повестку правительства в речи королевы. Поэтому он намеревается попросить, чтобы нынешняя сессия парламента была завершена вечером 8 октября, чтобы речь королевы была назначена на понедельник, 14 октября", - говорится в переданном РИА Новости сообщении Даунинг-стрит.

Евро и доллары
© Sputnik / Anton Denisow
Евро и доллар удивят: курс валют на четверг

"Эти даты означают, что работа парламента будет приостановлена на максимально краткий период для того, чтобы осуществить необходимую логистическую подготовку для официального открытия парламента, в том числе осуществляемую в палате общин", - говорится в документе.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В ЕС уверены, что согласование "формулы Штайнмайера" - ключ к миру на востоке Украины
Евро и доллар удивят: курс валют на четверг
В Минфине обсуждают повышение зарплат бюджетникам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку перед боем в США
Головкин и Деревянченко провели тренировку перед боем - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться