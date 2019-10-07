Пока вы спали: арест гражданина Молдовы в Донецке, прогнозы по выборам в США

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В Донецкой области арестован молдаванин, который подозревается в убийстве 14-летней девочки.

Её тело было найдено в одном из местных озер. Как пояснили сотрудник полиции, школьница на такси отправилась в центр города, где встретилась с 39-летним мужчиной, он убил ее несколькими ударами ножа. Труп он сначала спрятал, затем выбросил в воду.

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Экспертиза должна показать, была ли девочка изнасилована. Подозреваемому "светит" от 15 лет тюрьмы.

Трамп сможет выиграть выборы

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни считает, что президенту США Дональду Трампу удастся одержать победу на выборах 2020 года после процедуры импичмента, который только усилит его политические позиции, сообщает РИА Новости.

В беседах с другими сотрудниками Белого дома Малвейни предрек Трампу победу в 45 штатах США и заявил, что чем дольше будет тянуться процедура импичмента, тем лучше это для Трампа с политической точки зрения.

Подобные прогнозы основаны не на анализе данных опросов, а на инстинкте Малвейни. Ответственные аналитики крайне опасаются предсказывать на таком раннем этапе, какая партия больше выиграет от импичмента.

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Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Отключении горячей воды на Ботанике

Предприятие Termoelectrica сообщает, что в связи с проведением запланированных работ c 7 по 9 октября на некоторых улицах Кишинева будет приостановлена подача горячей воды.

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С 09:00 07.10.2019 до 16:00 09.10.2019 отключение горячей воды ждет потребителей, проживающих в столичном секторе Ботаника по ул. Бусуючешть, 18, 21, 23, 25, 35, 35/2, Ботаника Веке, 10, 43/1, 6 п.1, 8, Куза-Водэ, 11, 3/2 п.1, 5/2 п.1, 9 п.1, 9/2, Сармизегетуза, 18/3 бл. 5, 18/6 бл.7, 18/4 бл.9, 37/1, 37/2, 37/3 , 41, 47/3, Буребиста, 68/2, Четатя Килия, 73.

По завершении работ подача воды будет возобновлена.

Плановые отключения электроэнергии в Кишиневе

Сектор Ботаника:

- ул. А. Космеску 1, 1B, 3, И. Нистор 2, Пан Халиппа 3, 3/1 - в период с 08:45 - 17:00.

- ул. Н. Зелинский 28/6, 30/4 - в период с 09:00 - 18:00.

Сектор Чеканы:

- ул. Транснистрия 16 - в период с 09:15 - 20:00.

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Также отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Анений Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и др. Подробнее можно узнать здесь.

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