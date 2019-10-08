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Президент Молдовы Игорь Додон и Ирина Влах

Пока вы спали: встреча Додона и Влах, поздравление Путина в Голливуде

© Photo: Facebook / Dodon Igor
В Молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Они обсудили социально-экономическую жизнь региона, включая подготовку бюджета на 2020 год, реализацию социальных проектов, среди которых проектировка и строительство нового футбольного стадиона в Комрате.

Общественный транспорт
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Влах рассказала о разработке плана мероприятий, приуроченных к 25-летию принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)" от 23 декабря 1994 года. Игорь Додон поддержал эту инициативу башкана автономии и принял решение оказать всестороннюю поддержку.

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"Кроме того, заверил госпожу Влах в том, что администрация президента сделает всё возможное для принятия парламентом в срок до 23 декабря пакета из трех законопроектов, уточняющих особый правовой статус автономии" – написал глава государства в Facebook. 

В Голливуде Путина поздравили с днем рождения

Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.

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#VVP67 or #VVPG7 #MERCURYRETROGRADE

Публикация от Preston Olivia James (@prestonoliviajames)

Снимки с надписью, сделанные с разных ракурсов, опубликовали в соцсетях сразу несколько пользователей. При этом один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, что послание сделано небольшим самолетом, кружащим в небе. 

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#vvpg7 or #vvp67 - why did ya hire a #skywriter ??? What up!?! Read answer in thread below !

Публикация от gilda (@gildacentral)

Путин отпраздновал свой день рождения в понедельник.

Планы США по выходу из Договора по открытому небу

США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел, пишет РИА Новости.

Женщина во время дождя
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Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу". Он призвал Белый дом воздержаться от этого "опрометчивого действия".

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Энгел не уточнил, о каких именно сообщениях идет речь. При этом он отметил, что данный договор "позволяет США и нашим союзникам и партнерам в Европе следить за военными перемещениями в России".

Конгрессмен выразил мнение, что выход из этого договора приведет к расколу в НАТО.

"Насколько мне известно, администрация еще не провела значительных консультаций с нашими партнерами и союзниками по этому вопросу", - заявил он, подчеркнув, что США не должны отказываться от этого "важного инструмента по дальнейшему наблюдению за Россией", - заявил он.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Корабль британских ВМС сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Британский патрульный корабль HMS Mersey сопроводил отряд из трех кораблей российского Балтийского флота, следовавших вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш, говорится в заявлении на официальном сайте ВМС Соединенного королевства.

Президент РФ Владимир Путин
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HMS Mersey, как утверждается, сопровождал российский отряд в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и буксира "Виктор Конецкий" на протяжении трех дней, начиная с субботы.

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"Британский корабль должен завершить свою миссию позднее сегодня, когда российские корабли покинут британские воды", - говорится в сообщении ведомства

Отряд кораблей Балтийского флота 1 октября вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода. Во время похода он впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "Индра-2019", которые пройдут с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

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Тема:
Самое интересное за ночь (271)

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