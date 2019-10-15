Трагический инцидент в ночном баре в Тирасполе: возбуждено уголовное дело

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik Ирина Ляхова. Виновника намерены судить по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются детали произошедшего преступления", - отметили в СК.
Осколки стекла повредили сосуды на шее пострадавшего. Рана оказалась смертельной, доставленный в Республиканскую клиническую больницу пациент скончался в реанимационном отделении.
Подозреваемый был сразу задержан и теперь его ожидает суд.
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