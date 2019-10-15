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Трагический инцидент в ночном баре в Тирасполе: возбуждено уголовное дело

© Sputnik / Алексей Куденко
В Молдове
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Пострадавший скончался в реанимации, а молодой человек, ставший зачинщиком конфликта, задержан и сейчас на него заведено уголовное дело.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik Ирина Ляхова. Виновника намерены судить по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются детали произошедшего преступления", - отметили в СК.

Мужчина с ножом
© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
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Конфликт в компании мужчин, которые вместе распивали спиртные напитки, произошел ранним утром, перед закрытием заведения. Подвыпивший 19-летний парень нанес 25-летнему молодому человеку удар кулаком в область лица, когда тот пил спиртное из бокала.

Осколки стекла повредили сосуды на шее пострадавшего. Рана оказалась смертельной, доставленный в Республиканскую клиническую больницу пациент скончался в реанимационном отделении.

Подозреваемый был сразу задержан и теперь его ожидает суд.

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Теги:
трагедия, уголовное дело, Приднестровье


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