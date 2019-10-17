Приднестровская делегация снова находится с визитом в Москве

Особое внимание в ходе проходящих в российской столице встреч было уделено развитию российско-приднестровских контактов.

ТИРАСПОЛЬ, 17 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская делегация во главе с лидером региона Вадимом Красносельским находится с визитом в российской столице. Первая встреча состоялась с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко, на которой обсуждались двусторонние российско-приднестровские отношения.

Гражданство, маткапитал, медполис и переговоры

Красносельский акцентировал внимание на проблеме получения жителями Приднестровья гражданства Российской Федерации.

"Он выразил мнение о назревшей необходимости пересмотра законодательных барьеров, препятствующих получению гражданства приднестровскими соотечественниками, в частности рожденными после 26 декабря 1991 года", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

На встрече были озвучены некоторые предложения приднестровской стороны по развитию социально-гуманитарного взаимодействия. В частности, речь шла об использовании материнского капитала РФ на территории Приднестровья и о выдаче приднестровцам полисов медицинского страхования РФ для их последующего применения на территории России.

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Собеседники также обменялись мнениями по ситуации в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию и согласились с необходимостью продолжения прагматичного и результативного диалога в рамках международного формата "5+2", в котором Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Экономические показатели

В рамках визита приднестровской делегации в Москву глава исполнительной власти Александр Мартынов посетил один из старейших российских вузов - Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Он встретился со студентами университета и экспертами в области экономики и финансов.

Мартынов презентовал доклад о положении дел в приднестровской экономике. Он рассказал о том, что за последние годы было предпринято для улучшения ситуации.

"Снижение налоговой нагрузки произошло с 36% до 27-28% ВВП. Провели еще ряд преобразований: снизили административные барьеры, разработали "дорожную карту" совместно с бизнесом, где из 125 предусмотренных пунктов 100 уже исполнено. А с этого года начал работать и Фонд развития предпринимательства", - отметил Мартынов.

По его словам, стабилизировали и снизили долю теневого рынка, решили задачу по недопущению системного банковского кризиса. С 2018 года в бюджете создан Фонд капитальных вложений, средства из которого идут на ремонт детских садов, больниц и школ, объектов ЖКХ.

"Семьи с детьми или без детей получают от государства субсидию на финансирование 50-60% стоимости жилья. Чем больше детей, тем размер субсидии выше. На первой стадии - врачи, учителя, силовой блок, но по мере развития экономики и исправления ситуации с бюджетом мы планируем программу наращивать", - подчеркнул он.

Мартынов представил также результаты управления экономикой за два года.

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"Рост объемов промышленной продукции в 2018 году – 9%, инвестиций в основной капитал – 42%. Вырос объем розничной торговли на 10 %, экспорт – на 30%, импорт – на 18%. Рост ВВП – 4%", - резюмировал он.