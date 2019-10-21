Весь двор в конопле и много мешков наркотиков: видео задержания на юге Молдовы

При допросе на месте проверки подозреваемый заявил, что все обнаруженное количество наркотиков у него хранилось для личных целей.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Прокуроры по борьбе с оргпреступностью провели на юге страны семь обысков и задержали двух членов преступной группировки, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков для контрабанды в Россию. Об этом сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре страны.

Как уточнили в ведомстве, за подозреваемыми следили около двух месяцев, после чего провели несколько обысков в селе Чок-Майдан (Гагаузия) и в селе Пелиней (Кагульский район). На кадрах оперативной съемки видно, как высокие кусты конопли заполнили весь двор одного из домов.

В общей сложности были выращены 50 кустов конопли, кроме того, правоохранители нашли и 15 килограммов высушенной марихуаны, уже готовой к продаже.

"Обыски проходили при поддержке бойцов спецподразделения Fulger и завершились задержанием подозреваемых 37 и 41 лет. На свободе во время расследования будет находиться 31-летняя женщина, у нее есть новорожденный ребенок", - пояснили в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут возможных сообщников задержанных, в том числе тех, кто способствовать и участвовал в контрабанде наркотиков в Россию.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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