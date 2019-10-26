Герои наших дней: молдавские спортсмены пробежали 119 километров по пустыне

С 19 по 20 октября в турецком регионе Каппадокия прошел один из самых зрелищных ультрамарафонов в мире - Salomon Cappadocia Ultra-Trail. В не приняли участие и представители Молдовы. Sputnik пообщался со спортсменами и узнал, чего им стоило эта сложная дистанция.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Валерий Арнэуту, Василий Тихон и Виталий Георгицэ в первый раз приняли участие Salomon Cappadocia Ultra-Trail и преодолели сложный маршрут в 119 километров по холмам и долинам Каппадокии - объекту всемирного наследия ЮНЕСКО с исключительными природными ландшафтом и несравненным историческим наследием. Соревнования начались в 07.00 и длились порядка 24 часов. Представители Молдовы пробежали ультрамарафон за 23 часа. В эфире радиостудии Sputnik спортсмены рассказали, сколько они занимаются бегом, об особенностях марафона, и как они готовились к этому соревнованию.

"Сколько себя помню, у меня всегда была страсть к бегу. Это индивидуальный спорт, где можно продемонстрировать свой талант и силу характера. Для меня это и работа, но и хобби. Тренируюсь ежедневно в течение 18 лет", - рассказал тренер по бегу и чемпион страны в этом виде спорта Виталий Георгицэ.

По его словам, к такого рода ультрамарафонам нужно готовиться заранее. Здесь речь идет не только о регулярных тренировках, но и о правильном питании. А за несколько дней непосредственно перед забегом у спортсменов должно быть особое меню с содержанием углеводов и жидкостей. Примерно за пару недель до марафона нужно полностью исключить из рациона кофеин.

"Он исключается для того, чтобы организм смог от него отвыкнуть, а с учетом перерыва уже во время забега кофеин становится эффективнее и бодрит", - пояснил он.

Как рассказал Георгицэ, участники ультрамарафона не бежали 24 часа из отведенных регламентом 24-х – на всем отрезке пути у спортсменов было время на то, чтобы немного отдохнуть и покрепить свои силы.

"Каждые 4-7 километров были пункты привала, где можно остановится перекусить и попить воды, отдохнуть 5-10 минут, а потом потихоньку продолжить бежать", - пояснил собеседник.

Дистанция в 119 километров с учетом климатических особенностей и ландшафта – довольно трудное испытание даже для профессиональных спортсменов.

"Вся усталость проходит, когда пересекаешь финишную черту, когда получаешь медаль, когда слышишь аплодисменты публики и болельщиков", - сказал Георгицэ.

Василий Тихон – тренер по продажам в одной из молдавских компаний рассказал, что серьезно занимается бегом в течение трех лет. По его словам, в 2016 году впервые принял участие в Fun Run Marathon.

"Потом принял вызов приятеля пробежать 42 километра. Эта дистанция пугала меня, но я ее преодолел… Сейчас я очень рад, что преодолел дистанцию в более 100 километров. К настоящему моменту это самая большая победа. Теперь у меня сложилось впечатление, что я могу сделать что угодно, потому что я смог сделать это", - сказал Тихон.

Валерий Арнэуту возглавляет одну из известных сетей магазинов в Бельцах. Он признался, что никогда не верил, что полюбит этот вид спорта и не представлял, что примет участие в такого рода международном марафоне.

"Начал бегать, что сбросить вес. Хотел изменить свое тело. Все началось, когда принял вызов принять участие во втором марафоне, организованном в Кишиневе. Первые 10 километров были для меня мучением. Занимаюсь этим видом спорта в течение трех лет", - добавил собеседник.

Он также рассказал, что медали получили все участники ультрамарафона, которые уложились в регламентированное соревнованием время, –24 часа.

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Спортсмены сообщили, что намерены приманить участие в подобных ультрамарафонах, но сейчас наступило время, когда они нуждаются в небольшом восстановлении.

© Sputnik / Miroslav Rotari Участники ультрамарафона Salomon Cappadocia Ultra-Trail

Каппадокия – полупустынный регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами – высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане.

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