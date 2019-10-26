Эколог: Молдова находится в катастрофическом положении

Эколог назвал реальную цифру площадей, которые занимают в Молдове леса – республика сталкивается с серьезными проблемами.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Республика Молдова входит в число стран с самыми живописными местами. В то же время леса, которые считаются "зелеными легкими" планеты, занимают очень небольшую площадь в республике - менее 10% территории страны.

Если говорить о состоянии молдавских лесов, то, по словам эколога Анатолия Прохницкого, в настоящее время наша страна сталкивается с серьезными проблемами и находится в катастрофическом положении.

Ответственные структуры рапортуют о том, что в Молдове леса занимают порядка 400 тысяч гектаров или 12% территории страны, однако эколог утверждает, что реальная цифра не дотягивает и до 10%.

"Почему? Многие промышляют хищной вырубкой лесов. И этот процесс продолжается. Есть хорошо налаженная схема, которая работает вне зависимости от правительства. И это все не останавливается… В Кишиневе, в районных центрах, на сайтах с объявлениями везде продаются дрова. И мало у кого есть документы о происхождении этого товара", - заявил Прохницкий в интервью радиостудии Sputnik. Загадочная Молдова: какие тайны хранит вековой лес "Плаюл Фагулуй"

Прохницкий ранее заявлял, что законодательство страны в области окружающей среды довольно хорошее. Однако, к сожалению, как отметил эксперт, оно не соблюдается.

"В течение долгого времени реформа лесного хозяйства в Молдове была невозможна, в том числе из-за недостатка информации от агентства Moldsilva. Практически не проводились обширные исследования состояния лесов. Республике Молдова нужны люди, которые заботятся о состояние окружающей среды", - подчеркнул собеседник.

Лес рубят: в Молдове решили бороться с нелегальным оборотом древесины>>>

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, на европейском континенте большая часть лесов находится в Российской Федерации - 141 миллион гектаров. За ней следует Швеция с 27 миллионами гектаров, Финляндия – 22 миллиона гектаров и Франция - 15 миллионов гектаров.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK