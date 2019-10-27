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Сверим часы: Молдова перешла на зимнее время

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik Молдова

Спать на час дольше: жители республики переводят стрелки часов этой ночью: как не ошибиться в этой процедуре, а также о советах врачей читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В ночь на воскресенье, 27 октября, Молдова перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на час назад. 

Переход осуществляется в последнее воскресенье октября по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество.

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После предыдущего перехода на летнее время Кишинев и Москва в течение семи месяцев жили в одном часовом поясе. Теперь разница в один час снова вернется.

Собака породы Хаски.
© Sputnik / Константин Чалабов
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С переходом на зимнее время сокращается световой день, что сказывается на работе центральной нервной системы. В связи с дефицитом солнечного света у человека появляется повышенная утомляемость и сонливость. Кроме того, из-за искусственного освещения сильнее устают глаза.

Длинная ночь может негативно влиять на ослабленный организм, поэтому врачи советуют уделять особое внимание физическим нагрузкам, прогулкам на свежем воздухе и контрастному душу.

Если следовать рекомендациям, организм будет готов противостоять вирусным заболеваниям, характерным для холодного периода года.

Врачи советуют не пренебрегать пешими прогулками, даже в темноте и в дождливую погоду. При этом физические нагрузки на свежем воздухе должны быть умеренными, иначе можно вспотеть и подхватить вирус. Для сохранения бодрости в зимний период необходимо уделять большее внимание физической активности в помещении.

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