Пока вы спали: поздравление от Додона, возвращение Бутиной в Барнаул

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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Глава государства Игорь Додон направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравления и самые добрые пожелания в связи с годовщиной национального праздника страны - Дня Республики. По мнению Додона, 96-я годовщина провозглашения Турецкой Республики - праздник, имеющий большое государственное значение, - отражает социально-экономический прогресс, достигнутый Турцией в период пребывания Реджепа Тайипа Эрдогана на посту главы государства.

"Очень рад, что нам удалось установить прекрасные личные отношения, благодаря которым двусторонние связи дружбы и сотрудничества между нашими странами достигли стратегического уровня развития", - написал Игорь Додон в соцсетях.

"В то же время хочу поблагодарить президента за открытость Турецкой Республики, воплощенную в многочисленных проектах помощи нашей стране, которые, я надеюсь, принесут новые блага гражданам", - заключил Додон.

Мария Бутина вернулась в Барнаул

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина вернулась вместе с отцом в Барнаул, где ее встретили мама и бабушка.

"Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания", — сказал отец Бутиной.

Мария поблагодарила всех присутствующих за встречу и покинула здание аэропорта.

Ранее она рассказала, что попросила маму к своему возвращению приготовить курицу и купить бананов. Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.

Срок россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.

Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу

Госкорпорация "Росатом" обнародовала ранее засекреченные данные о крупных немецких специалистах, занимавшихся разработками атомного оружия в гитлеровской Германии, а после войны приехавших в СССР и участвовавших в создании первой советской атомной бомбы, сообщает РИА Новости.

Росатом публикует уникальные рассекреченные архивные материалы об истории отечественной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе 2020 года. На портале "История Росатома" в специальном разделе "Российской атомной отрасли - 75 лет" выложены факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.

В их числе – "анкеты специального назначения", которые заполняли ведущие ученые Германии довоенного периода, прибывшие на работу в Советский Союз и внесшие немалый вклад в создание советской атомной промышленности.

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