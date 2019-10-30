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Работа скорой помощи, фото из архива

Пока вы спали: инсульты в Молдове, санкции против России, видео пуска ракеты

© Sputnik / Aleksey Sukhorukov
В Молдове
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Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Около 12 тысяч человек каждый год страдают в Молдове от инсультов.

Молдавский теннисист Раду Албот
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Их, по мнению медиков, могут спровоцировать высокое артериальное давление, сахарный диабет, курение, стрессы и недостаток физической активности. По данным Министерства здравоохранения, в нашей стране половина из тех, кого сразил инсульт, не выживает.

Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир".

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На кадрах виден момент старта ракеты и ее полет. Пуск "Булавы" выполнили из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний стратегического ракетоносца.

Как подчеркнули в Минобороны, полет ракеты прошел в штатном режиме, системы контроля зафиксировали падение учебно-боевых блоков на полигоне.

Сейчас, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Заседание правительства. Архивное фото
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Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.

Экс-премьер Франции назвал санкции против России бесполезными

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выразил мнение, что санкции против России не достигают своей цели.

Фийон, возглавлявший французское правительство в 2007-2012 годах, в ходе выступления на саммите в Афинах отметил, что ошибки в действиях Европы привели к кризису на Украине и "новой холодной войне". Европейцы, по мнению экс-премьера, следуют в фарватере политики США и не видят, что "попытки оттеснить Россию на периферию" вынуждают Москву идти на сближение с Пекином.

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"Исключение из международного сообщества, международные санкции не имеют никаких шансов помочь России и лишь ведут к большей радикализации", — подчеркнул он, отметив вместе с тем, что Европа не должна соглашаться со всеми действиями Москвы.

Фийон также высказал мнение, что противостояние между США и Китаем будет играть важнейшую стратегическую роль в геополитике в следующие 20 лет.

В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике

Залитый в бетон труп миллионерши Вонни Джирахароенинг нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Женщина, которая занималась бизнесом в сфере строительства и благотворительностью, перестала выходить на связь с родственниками 18 октября.

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Правоохранителей вызвали соседи 58-летней Джирахароенинг, которые пожаловались на запах гнили.

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