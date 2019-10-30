Начиная с 2020 года проверки предпринимателей будут только плановыми

Это решение принято по итогам состоявшегося в правительстве заседания Национального совета по решению споров в области госконтроля.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. С 1 января 2020 года проверки деятельности предприятий будут планироваться и осуществляться исключительно в плановом порядке, в соответствии с Государственным реестром контроля.

По данным, предоставленным на заседании, в 2018 году около 70 процентов всех проведенных на предприятиях проверок были внезапными, и только 30 процентов - плановыми.

Также, за первые шесть месяцев 2019 года на предприятиях Молдовы было проведено около 32 тысяч проверок, что на 4 тысячи проверок превышает запланированный показатель.

В результате на заседании было принято решение, что начиная с 1 января 2020 года все проверки будут проводиться исключительно в соответствии с графиками, внесенными в Государственный реестр контроля.

Больше всего проверок провело Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (более 30 тысяч), Государственная налоговая служба (около 19 тысяч) и Национальное агентство общественного здоровья — около 11 тысяч проверок.

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