Пока вы спали: контракт Молдовы с "Газпромом", инфляция в республике

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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику. Документ будет подписан в ближайшие две-три недели.

"Россия и Украина пока не подписали контракт о транзите газа, мы обсудили этот вопрос с Россией и новым руководством "Молдова-газ". Можно точно сказать, что будет действовать классическая схема транзита газа через Украину. Идет интенсивная работа в этой области, контракт с "Газпромом" пересмотрен, в него включена формула, которая предусматривает снижение цены, он будет подписан в ближайшие две-три недели", - заявил Додон в эфире Moldova 1.

Инфляционное давление в Молдове: чего ждать в конце года

Базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, сохранится на текущем уровне в 7,5% годовых.

Единогласное решение в этом отношении принял Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ). Ведомство отмечает, что прогноз инфляции остается в силе, а инфляционное давление будет продолжаться до конца года. Они будут определяться главным образом совокупным спросом, увеличением удельных затрат на рабочую силу и сезонным эффектом. Ситуация изменится в первом квартале 2020 года, когда инфляция начнет уменьшаться.

В сентябре годовой уровень инфляции составил 6,3%. Таким образом, она менялась в соответствии с прогнозом.

По данным НБМ, отмечен выраженный экономический рост в первой половине года, который сохранится до конца текущего года, но будет меньше. Во втором квартале 2019 года инвестиции населения выросли по сравнению с потреблением, в том числе из-за увеличения доходов.

Следующее заседание по денежно-кредитной политике состоится 11 декабря 2019 года.

Пожар в пакистанском поезде

Число жертв пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб достигло 62 человек, десятки получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Поезд направлялся из Карачи в Равалпинди. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона, который использовали для приготовления пищи. Как рассказывают очевидцы, пламя охватило три вагона.

По словам министра железных дорог Шейха Рашида, больше всего людей погибло при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.

Пока что удалось опознать лишь часть погибших. У некоторых из них ожоги настолько сильны, что установить личность не представляется возможным, пояснили медики.

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