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Пока вы спали: контракт Молдовы с "Газпромом", инфляция в республике

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Молдове
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Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику. Документ будет подписан в ближайшие две-три недели.

Аэропорт
CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
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"Россия и Украина пока не подписали контракт о транзите газа, мы обсудили этот вопрос с Россией и новым руководством "Молдова-газ". Можно точно сказать, что будет действовать классическая схема транзита газа через Украину. Идет интенсивная работа в этой области, контракт с "Газпромом" пересмотрен, в него включена формула, которая предусматривает снижение цены, он будет подписан в ближайшие две-три недели", - заявил Додон в эфире Moldova 1.

Инфляционное давление в Молдове: чего ждать в конце года

Базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, сохранится на текущем уровне в 7,5% годовых.

Единогласное решение в этом отношении принял Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ). Ведомство отмечает, что прогноз инфляции остается в силе, а инфляционное давление будет продолжаться до конца года. Они будут определяться главным образом совокупным спросом, увеличением удельных затрат на рабочую силу и сезонным эффектом. Ситуация изменится в первом квартале 2020 года, когда инфляция начнет уменьшаться.

Солнечная батарея
© Sputnik / Георгий Зельма
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В сентябре годовой уровень инфляции составил 6,3%. Таким образом, она менялась в соответствии с прогнозом.

По данным НБМ, отмечен выраженный экономический рост в первой половине года, который сохранится до конца текущего года, но будет меньше. Во втором квартале 2019 года инвестиции населения выросли по сравнению с потреблением, в том числе из-за увеличения доходов.

Следующее заседание по денежно-кредитной политике состоится 11 декабря 2019 года.

Пожар в пакистанском поезде

Число жертв пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб достигло 62 человек, десятки получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Поезд направлялся из Карачи в Равалпинди. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона, который использовали для приготовления пищи. Как рассказывают очевидцы, пламя охватило три вагона.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам министра железных дорог Шейха Рашида, больше всего людей погибло при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.

Пока что удалось опознать лишь часть погибших. У некоторых из них ожоги настолько сильны, что установить личность не представляется возможным, пояснили медики.

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