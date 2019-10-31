В Приднестровье рассказали о печальной ситуации по заболеваемости туберкулезом

Специалисты говорят, что одной из причин является неполное финансирование в регионе программы по борьбе с палочкой Коха.

ТИРАСПОЛЬ, 31 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Недофинансирование программы по борьбе с туберкулезом, плохое состояние помещений тубдиспансеров, отсутствие кадров и медучреждений, в которых возможно было вылечить страдающего этим заболеванием так, чтобы он не представлял опасность для окружающих, – все эти проблемы обсудили на встрече главы исполнительной власти приднестровского региона с руководством Минздрава.

"Ситуация развивается по негативному сценарию. Заболеваемость не снижается, наоборот, есть очаги к нарастанию. Проблема серьезная, очень много факторов на нее влияет", – подчеркнул глава Правительства непризнанной ПМР Александр Мартынов.

Недофинансирование

Руководитель Минздрава Алексей Цуркан акцентировал внимание на том, что в предыдущие годы государственные целевые программы по борьбе с туберкулезом недофинансировались.

"Только в этом году впервые лимиты на эти целевые программы были утверждены законом почти в полном объеме. В 2020-ом году программа будет финансироваться на 100%", - заверил он.

Состояние тубдиспансера

Как рассказали в правительственной пресс-службе, на встреч затронули вопрос инфраструктуры. Зданию Республиканской туберкулезной больницы более полувека и с тех пор капитальный ремонт в нем не проводили. Рядом с ним расположен объект незавершенного строительства. Все здания в плачевном состоянии.

Как рассказала главный врач Республиканской туберкулезной больницы Кристина Албул, в регионе нет учреждения, которое смогло бы вылечить человека до той степени, чтобы он не представлял опасность для окружающих.

"Если мы сможем госпитализировать пациента, который уклоняется от лечения, это значительно снизит заболеваемость туберкулезом в Приднестровье", – отметила главврач.

Кадры и как их поддержат

Еще одна проблема – кадры. В Приднестровье работает всего 28 фтизиатров.

"Их крайне мало. Большой риск заражения, маленькие зарплата и оплата за вредность – факторы, которые не благоприятствуют привлечению специалистов. Сейчас врач-фтизиатр в среднем получает 2,5 тысяч рублей ($150)", - заявила Албул.

Мартынов поручил Минздраву подготовить законодательные поправки, чтобы с 1 января эти специалисты получали повышенную оплату труда. Он также напомнил, что с июля 2020 года всем работникам медицинской сети планируют увеличить зарплаты.

Cтатистика по ТБ

С 2018 года впервые в Приднестровье наблюдалось снижение заболеваемости – до 86,0 на 100 тысяч населения (было выявлено 405 новых случаев). Однако зафиксирован рост заражения среди детей и подростков. Также впервые за всю практику заболели двое детей до двух лет, которые не были вакцинированы при рождении. Вместе с тем, с 2015 года смертность по этому заболеванию начала снижаться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK