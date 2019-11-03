Ион Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Победителей во втором туре местных выборов в Молдове выбирают простым большинством голосов, также после подсчета данных, определятся примары 384 населенных пунктов республики.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Победу на выборах мэра Кишинева одержал представитель Партии социалистов Ион Чебан. По предварительным данным, после подсчета 298 протоколов из 307, он становится лидером электоральной гонки в Кишиневе.

При обработке 298 из 307 протоколов кандидат-социалист набирает 52,94 процента, а кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе - 47,06 процента голосов.

Данные меняются в пользу кандидата от социалистов.

Окончательные данные ЦИК обещает представить на брифинге в понедельник в 16.00